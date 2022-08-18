"Озброїти, поки не пізно": військові та дипломати США закликали Байдена посилити військову підтримку України
Американські військові, експерти та дипломати закликали Байдена посилити військову підтримку України, зокрема надати більше систем HIMARS і доставити ракети ATACMS
Про це передає видання The Hill.
Серед майже 20 осіб, які підписали спільну заяву до президента США Джо Байдена, є експосли США в Україні, колишні генерали, експредставники держдепу і Пентагону.
Адміністрацію Байдена закликали надати Україні більше систем HIMARS, доставити ракети ATACMS із дальністю 300 км, регулярно поповнювати боєприпаси та запчастини для артилерії, а також збільшити протиповітряну оборону малої й середньої дальності.
Вони зазначили, що Білий дім має діяти "швидше та стратегічніше", щоб задовольнити запити України щодо озброєння.
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