Про це передає видання The Hill.

Серед майже 20 осіб, які підписали спільну заяву до президента США Джо Байдена, є експосли США в Україні, колишні генерали, експредставники держдепу і Пентагону.

Адміністрацію Байдена закликали надати Україні більше систем HIMARS, доставити ракети ATACMS із дальністю 300 км, регулярно поповнювати боєприпаси та запчастини для артилерії, а також збільшити протиповітряну оборону малої й середньої дальності.

Вони зазначили, що Білий дім має діяти "швидше та стратегічніше", щоб задовольнити запити України щодо озброєння.

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з очільником Пентагону Ллойдом Остіном підготовку до нового засідання Контактної групи з питань оборони України.

17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен скоординували подальші постачання зброї Україні від США та партнерів.

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