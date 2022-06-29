Західні країни зараз вкладають мільярди доларів в Україну, це, зокрема, й кошти платників податків, - дипломат Володимир Омелян
Дипломат Володимир Омелян переконаний, що Захід прийняв Україну у свій "клуб", проте суспільство та влада повинні не пропустити цього шансу, а чітко контролювати здійснення реформ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Світу було б набагато дешевше відмовитись від України, мовляв: “Слухайте, там у вас війна, десь там на сході Європи, робіть собі що хочете, тільки нас не чіпайте”. Проте світ протягнув руку підтримки. Захід вкладає зараз в нас десятки мільярдів євро. Будь-якому західному політику було б набагато краще збудувати для свого виборця чудовий автобан, прекрасний міст чи космодром. Натомість частину коштів своїх платників податків вони вкладають в Україну - і будуть це робити", - сказав Омелян.
Дипломат наголосив, що допомога західних держав свідчить про те, що нас прийняли до спільноти європейських країн.
"Це означає чітко одне: Україна вже у клубі західних держав. Вона нарешті в добрій компанії. У нас є великий шанс, проте, на жаль, ми у своїй історії не раз марнували найкращі шанси, тож дуже важливо, щоб цього разу вони не були змарновані. І так само як ми зараз б’ємось на полі бою, так ми маємо боротись за реформи в країні. Аби політики вважали неприпустимою фразу: "Ти плагіатор, але нічого страшного - це було в минулому", - ні, якщо ти плагіатор, значить йдеш на вулицю. Якщо ти корупціонер, ти йдеш на вулиці, а можливо, навіть у в’язницю. Такі речі мають мати дуже чітку і швидку реакцію суспільства", - сказав він.
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