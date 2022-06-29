Про це повідомляє Економічна правда.

Як зазначається, рішенням департаменту торгівлі США 5 китайських компаній потрапили до санкційного списку через те, що допомагали російським військовим під час вторгнення РФ в Україну.

"Сьогоднішні дії посилають потужний сигнал юридичним і фізичним особам по всьому світу, що якщо вони прагнуть підтримати Росією, США їх відріжуть", - зазначив заступник міністра торгівлі Алан Естевес.

США стурбовані зв’язками між Китаєм і РФ, однак мова не йде про звинувачення безпосередньо китайського уряду або військових у постачанні обладнання російській армії.

Американським компаніям заборонено експортувати товар до компаній зі списку.

Раніше повідомлялося, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи досі.

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