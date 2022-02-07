Західні партнери налаштовані шукати компроміс із РФ і бачать у втіленні Мінських угод єдиний шлях деескалації, - експерт
Експерт з питань міжнародної політики Ілія Куса вважає, що Захід готовий піти на компроміс з РФ в рамках Мінських угод
Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Моє розуміння ситуації таке, що зараз західні партнери (Франція, Німеччина, США), вони всі налаштовані шукати компроміс з Росією на базі Мінських угод. Вони вбачають у імплементації Мінських угод єдиний спосіб деескалації ситуації, як вони бачать. Вони вважають, що, в принципі, треба знайти формулу по якій Україна імлементує Мінські угоди і в їхньому розумінні - це може допомогти досягнути прогресу в політичних переговорах і призвести до деескалації ситуації", - сказав Куса.
За його словами, ці країни вважають, що цього буде достатньо, щоб Росія не загострювала ситуацію в регіоні.
"Для Франції і Німеччини пріоритетом номер 1 є не допустити збройної ескалації біля своїх кордонів. Вона їм не потрібна ні з погляду економічних інтересів, ні з погляду політики ЄС щодо регіональної безпеки", - підсумував експерт.
- 31 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає знищення України
- Згодом Путін звинуватив Україну у "хронічному саботажі" Мінських домовленостей.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що іноземні партнери не тиснуть на Україну для виконання Мінських угод щодо Донбасу на умовах Росії.
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