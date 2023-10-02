"Захищаючи Україну – захищаємо свободу": по всьому світу відбуваються акції до Дня захисників та захисниць України

За словами організаторів, формат проведення кампанії був різноманітний – від зустрічей із родинами полонених і показу українських патріотичних фільмів до масових демонстрацій, які покликані привернути увагу світу до усіх тих захисників України, які у потрібний момент сказали собі "хто, якщо не я?".



Учасники кампанії #DefendingUkraine підтримали ініціативу надання Генасамблеї ООН можливості подолання вето РФ у Раді безпеки ООН.



Відповідні мітинги відбулися в таких містах, як Сідней (Австралія), Відень (Австрія), Антверпен (Бельгія), Лондон (Велика Британія), Орхус (Данія), Рим, Мілан (Італія), Ванкувер (Канада), Ларнака, Пафос (Кіпр), Рига (Латвія), Вільнюс (Литва), Мехіко (Мексика), Кишинів (Молдова), Аугсбург, Берлін, Дортмунд, Геттінген, Гамбург (Німеччина), Осло (Норвегія), Лісабон (Португалія), Стамбул (Туреччина), Будапешт (Угорщина), Гельсінкі (Фінляндія), Гренобль, Париж (Франція), Стокгольм, (Швеція) і Токіо (Японія).



На заходах, що пройшли в Ризі та Аугсбурзі, учасники демонстрували плакати із закликами до звільнення українських полонених – захисників Азовсталі, які все ще перебувають у російському полоні.

Лісабон

Німеччина

Німеччина

Молдова

Кіпр. Фото: суспільний рух “Communities Army of Ukraine” (CAU)

Подальші акції триватимуть до 14 жовтня і заплановані у таких містах: Зальцбург (Австрія), Афіни (Греція), Атлон (Ірландія), Аліканте (Іспанія), Козенца (Італія), Кассель, Мюнхен, Нюрнберг (Німеччина), Бухарест (Румунія), Бостон, Остін, Вест-Палм-Біч (США), Гренобль (Франція), Женева (Швейцарія), Ґетеборг, Лінчепінг (Швеція).Координатори кампанії – суспільний рух “Communities Army of Ukraine” (CAU) – наголошують, що зараз тисячі українських захисників та захисниць боронять не тільки свободу України, українців, але й свободу всього вільного світу.

"Безпека всього світу, від Америки до Австралії, від Африки до Океанії, зараз по суті тримається на плечах хоробрих українських воїнів. Їхня перемога має забезпечити тривалий мир і стабільність у світі, а також стати гарантією запобігання збройного зіткнення Росії та НАТО, що може призвести до початку нової світової війни", - заявили у русі.