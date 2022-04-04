Захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще зброя, - президент Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що після звірств у Бучі не потрібно шукати компроміси будь-якою ціною з окупантами, натомість треба чим більше зброї дати українцям
Про це він написав у Twitter.
"Злочинців треба називати злочинцями, притягувати їх до відповідальності та засуджувати. Фото з #Bucha спростовують переконання, що потрібно шукати компроміс будь-якою ціною. Насправді, захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще зброя", - написав Дуда.
- Зазначимо, що фірми, які продовжують вести бізнес у Росії, додали до так званого "списку ганьби" у Польщі.
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