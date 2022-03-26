Захисники Донбасу відбили 9 атак, знищили 3 літаки, майже 40 одиниць техніки та 170 ворогів, - ООС

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook, інформує Еспресо.TV.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літака та три безпілотних літальних апарати противника типу "Орлан-10".

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за попередню добу українська ППО збила 3 літаки, 1 вертоліт, щонайменше 5 ракет та 3 БПЛА.

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