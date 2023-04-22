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Війна з Росією: хроніка
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Захисники України ліквідували російський гелікоптер Мі-24 та 4 БПЛА, - Генштаб

22 квітня, 2023 субота
21:04
Війна з Росією Мі-24

У суботу, 22 квітня, українські військові знищили ворожий гелікоптер Мі-24, а також 2 розвідувальних безпілотники, "Орлан-10" і "Zala", й 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет"

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

"Гарні вечірні новини. Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БПЛА: 2 розвідувальних - "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет". Вистоїмо і переможемо!" - зазначили в Генштабі.

  • Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що в тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі представники ФСБ обмежили відвідування лісових зон: помічених перевіряють та беруть на контроль, а також слідкують за тими, хто не має паспорта РФ.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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