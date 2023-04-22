Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

"Гарні вечірні новини. Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БПЛА: 2 розвідувальних - "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет". Вистоїмо і переможемо!" - зазначили в Генштабі.