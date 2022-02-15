Захист прав, популяризація української культури, фестивалі: Рада схвалила за основу законопроєкт про держпідтримку кінематографії
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який сприятиме формуванню економічно самодостатньої, конкурентоздатної на міжнародних ринках галузі кінематографії
За відповідне рішення проголосували 307 депутатів, передає Еспресо.TV.
Зазначається, що прийняття проєкту збільшить кількість робочих місць та створить умови для подальшого професійного розвитку, належної соціальної захищеності працівників та суб’єктів підприємництва, як у галузі кінематографії так і у суміжних галузях (туризм, ІТ, готельно-ресторанні послуги тощо).
Також допоможе забезпечити створення належних правових, організаційних та економічних умов для розвитку національної кіноіндустрії та сприятиме розвитку сучасної інфраструктури виробництва, демонстрування і розповсюдження фільмів, а також розвитку інфраструктури регіонів, у яких буде відбуватися створення кіно.
Крім того, законопроєкт збільшить обсяг податкових надходжень до бюджету за рахунок галузі кінематографії та суміжних галузей, а також сприятиме залученню іноземних інвестицій в економіку країни.
Як відомо, прийняття цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
- Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким забороняється створення та розповсюдження фото або відео сексуального чи еротичного образу дітей.
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