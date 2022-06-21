Письменник висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Усі країни Заходу влаштовує ситуація, коли Україна воюватиме і пів року, і рік, і навіть 2-3 роки. Для них головне, щоб Україна не впала й путінська чума не пішла далі - в НАТО, у Європу. Адже тоді розпадеться НАТО й станеться так, що не Росія розпадеться, а розпадеться західний світ у тому вигляді, в якому він існує зараз", - зазначив Бадрак.

Публіцист наголосив, що в першу чергу необхідно стежити за дотриманням виконання санкцій щодо Російської Федерації.

"Канада, Сполучені Штати Америки й Велика Британія діють на випередження. До прикладу, Канада й США працюють над активізацією антиросійських санкцій, які будуть працювати. Президент США Джо Байден сказав, що треба досягти ситуації, коли Росія не зможе будувати потужне озброєння - протистояти можливостям отримання компонентів. Адже навіть у простому безпілотнику "Орлан-10", який активно використовує Росія, дуже багато імпортних компонентів. Якби західний світ створив систему міжнародного контролю за виконанням санкцій - це було б нормальною допомогою", - зауважив Валентин Бадрак.

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що зараз Україна бере на себе той потужний удар, який країна-агресорка Російська Федерація готувала для країн НАТО і Європи.

20 червня канадська розвідка попередила підприємців своєї країни про те, що Росія намагається здобути західні військові технології в обхід нових санкційних обмежень.

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