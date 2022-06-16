Дипломат розповів про це у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Україна бере на себе той удар, який передовсім готувався для НАТО. Я нагадаю, що ті самі "калібри" можуть нести ядерний боєзаряд, а тактична ядерна зброя Росії спрямована насамперед проти європейців. І та мізерна допомога, яку надає нам Франція та Німеччина, є ганебною", - зазначив Хара.

Експерт додав, що для відновлення воєнної потужності Росії може піти дуже багато часу.

"З усіма санкція, а особливо в технологічній сфері, ми також знищуємо кораблі Російської Федерації. Промислові потужності Росії вже обмежені, а в умовах санкцій необхідний для відновлення час може сягати 10 років. А ми воюємо та маємо право знищувати російські боєзапаси, які були б спрямовані на Європу", - зауважив Олександр Хара.

Reuters з посиланням на доповідь Інституту міжнародних фінансів повідомило, що економіка Росії відкотиться на 15 років назад через санкції.

15 червня видання CNN повідомило, що західні розвідки вважають, що у війні Росії проти України настав переломний момент і бачать 3 можливі сценарії подальшого розвитку подій.

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