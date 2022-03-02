Захопити Україну мали до 6 березня: Міноборони отримало секретні документи загарбників
Російські окупанти кинули планувальні документи, де вказується, що операція із захоплення України мала відбуватися протягом 15 діб: з 20 лютого по 6 березня.
Міністерство оборони України отримало секретні документи.
До рук українських військовослужбовців потрапили планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації. Серед отриманих документів: робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу.
Фото: Міноборони
"З отриманої інформації, відомо, що планувальні документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03", – наголошують у Міноборони.
Стало відомо, що підрозділ окупантів мав здійснити висадку з великого десантного корабля "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 та діяти з військовими частинами 58-ї армії рф, а саме ㅡ з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.
"Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте! Вони знали, вони ретельно планували та готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше – для наших захисників, а друге – для Гааги", – підсумовують у відомстві.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла трьох союзників та за їхньою за допомогою хоче обійти санкції.
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