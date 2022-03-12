Захоплена окупантами ЧАЕС досі не підключена до енергомережі, - Енергоатом

Про це повідомив у Телеграм керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Еспресо.TV.

"На ЧАЕС генератори працюють, допоки для них є пальне. Нам відомо, що його поки що підвозять, але ми не убезпечені від механічних пошкоджень самих генераторів. Паралельно проводяться роботи з відновлення електропостачання станції силами "Укренерго", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена.

Керівник "Енергоатому" сьогодні повідомив, що в Україну планує приїхати ген директор МАГАТЕ. Правда точної дати візиту поки не відомо.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb