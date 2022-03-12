Захоплена окупантами ЧАЕС досі не підключена до енергомережі, - Енергоатом
"Укренерго" докладає всіх зусиль щоби відновити електропостачання.
Про це повідомив у Телеграм керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Еспресо.TV.
"На ЧАЕС генератори працюють, допоки для них є пальне. Нам відомо, що його поки що підвозять, але ми не убезпечені від механічних пошкоджень самих генераторів. Паралельно проводяться роботи з відновлення електропостачання станції силами "Укренерго", - зазначив посадовець.
- Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена.
- Керівник "Енергоатому" сьогодні повідомив, що в Україну планує приїхати ген директор МАГАТЕ. Правда точної дати візиту поки не відомо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе