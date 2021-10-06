Захворюваність на COVID-19 зросла на 70% за тиждень, - МОЗ Польщі

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, передає Укрінформ з посиланням на Polsat News.

“Якщо сьогоднішні дані порівняємо з минулою середою, то спостерігається зростання на 70%. Четверта хвиля прискорюється”,- заявив Краска.

Він додав, що кількість інфікованих зростає у східних воєводствах, де спостерігається найнижчий рівень вакцинації.

Речник МОЗ повідомив, що пік інфікування у Польщі очікується наприкінці листопада – на початку грудня.

За даними МОЗ, cтаном на 6 жовтня у Польщі виконано понад 37,7 млн щеплень, повністю вакцинованими є близько 20 млн жителів.