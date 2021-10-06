Захворюваність на COVID-19 зросла на 70% за тиждень, - МОЗ Польщі
У Польщі за останній тиждень захворюваність на коронавірус зросла на 70%
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, передає Укрінформ з посиланням на Polsat News.
“Якщо сьогоднішні дані порівняємо з минулою середою, то спостерігається зростання на 70%. Четверта хвиля прискорюється”,- заявив Краска.
Він додав, що кількість інфікованих зростає у східних воєводствах, де спостерігається найнижчий рівень вакцинації.
Речник МОЗ повідомив, що пік інфікування у Польщі очікується наприкінці листопада – на початку грудня.
За даними МОЗ, cтаном на 6 жовтня у Польщі виконано понад 37,7 млн щеплень, повністю вакцинованими є близько 20 млн жителів.
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