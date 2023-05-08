Заклик Придністров'я збільшити кількість військ РФ — це спроба отримати більше грошей від Москви, — політолог Лісний
Політолог Олег Лісний вважає, що заклик самопроголошеного Придністров'я до збільшення кількості військ Росії, це спроба отримати більше грошей від Москви
Таку думку він висловив у ефірі Еспресо.
Лісний назвав це "лукашенщиною" - спробою нагадати про себе. Він також не виключає, що таким чином псевдореспубліка намагається залякати Молдову.
"Оця заява з умовного формування, анклаву "савєцкого союза" — це "лукашенщина", спроба нагадати про себе, щоб дали грошей. Вони ж живуть на російських дотаціях. Я думаю, це все для того, щоб в Москві побачили — "ми з вами" або "ви з нами". Я не думаю, що буде серйозна відповідь Кремля. Можливо, це певний тиск на Кишинів, спроба продемонструвати бажання запросити до себе ще більше військ окупанта", - каже політолог.
- 8 травня "Придністровська молдавська республіка" попросила збільшити кількість російських військових на її території. Стверджується, що це потрібно для захисту регіону.
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