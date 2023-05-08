Таку думку він висловив у ефірі Еспресо.

Лісний назвав це "лукашенщиною" - спробою нагадати про себе. Він також не виключає, що таким чином псевдореспубліка намагається залякати Молдову.

"Оця заява з умовного формування, анклаву "савєцкого союза" — це "лукашенщина", спроба нагадати про себе, щоб дали грошей. Вони ж живуть на російських дотаціях. Я думаю, це все для того, щоб в Москві побачили — "ми з вами" або "ви з нами". Я не думаю, що буде серйозна відповідь Кремля. Можливо, це певний тиск на Кишинів, спроба продемонструвати бажання запросити до себе ще більше військ окупанта", - каже політолог.