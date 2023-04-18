Про це йдеться на сайті Ради.

"Кримські татари в Криму і особливо ті, хто виступає проти незаконної анексії Криму або висловлює незгоду з інших питань, наражаються на численні серйозні порушення прав людини, переслідування, дискримінацію та стигматизацію з боку російської окупаційної влади", – заявила вона.

Комісар закликала припинити утиски кримських татар, арешти, переслідування та обшуки правозахисників, активістів та журналістів.

Міятович також закликає до гуманного поводження з кримчанами, які перебувають у місцях позбавлення волі на території РФ. "Міжнародні механізми моніторингу прав людини та гуманітарні організації повинні мати безпечний та безперешкодний доступ до всіх затриманих, включаючи кримських татар", - зазначила вона.

Кримські татари, за словами Міятович, повинні мати право на зібрання та вираження поглядів, сповідування релігії, освіту кримськотатарською мовою та збереження культурної спадщини.

Вона також закликала покласти край примусовому заклику та військовій мобілізації кримських татар у Криму.

Як зазначає видання "Крим. Реалії", за перший квартал поточного року в анексованому Росією Криму силовики провели 49 затримань представників кримськотатарського народу.

У грудні 2022 року в оновленій резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в анексованих Росією Криму та Севастополі зазнала осуду «нова безпрецедентна хвиля довільних затримань у Криму, насильницьких переміщень у Крим та з Криму», насильницькі зникнення фільтрації, у тому числі щодо переміщених осіб».

У жовтні минулого року голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик заявила, що у Криму повернулася масова практика насильницьких зникнень громадян.

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ), всього за період анексії Криму зниклими безвісти, про які досі немає жодної інформації, вважається 21 особа, 15 з них – представники кримськотатарського народу.