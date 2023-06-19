Закликав до зриву мобілізації: на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який поширював пропаганду РФ
На в'їзді до Києва прикордонники затримали священнослужителя московського патріархату, який поширював кремлівські наративи у соцмережах
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
У телефоні священника знайшли проросійський контент. Зокрема, клірик закликав до зриву мобілізації до ЗСУ, а у 2015 агітував українців ухилятися від військової служби та поширював дезінформацію про Революцію гідності. Крім того, чоловік був підписаний на фейсбук-сторінки президента РФ Володимира Путіна та експрезидента України Віктора Януковича.
У ДПСУ додали, що священник також здійснював грошові перекази на рахунки у РФ.
Священнослужителя передали співробітникам Служби безпеки України.
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