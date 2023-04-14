Їздив до РФ заробляти. Прикордонники на Київщині виявили у священника московського патріархату "компрометуючі матеріали"
Українські оборонці кордону виявили на території Київської області священнослужителя УПЦ московського патріархату, який їздив до Росії заробляти
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"На Київщині прикордонники виявили священника УПЦ МП з компрометуючими матеріалами", - коментує пресслужба.
Повідомляється, що у зловмисника в закордонному паспорті є відмітки про часті виїзди до Росії та робота там.
У телефон чоловіка прикордонники знайшли телеграм-канали з російською пропагандою.
Священнослужителя УПЦ московського патріархату передали правоохоронцям.
- Нагадаємо, 31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки.
- Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
- Раніше Епіфаній заявив, що митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) "тероризує" ченців Києво-Печерської Лаври, які хочуть перейти до ПЦУ.
- Обов'язки гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" виконуватиме Максим Остапенко.
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