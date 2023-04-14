Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"На Київщині прикордонники виявили священника УПЦ МП з компрометуючими матеріалами", - коментує пресслужба.

Повідомляється, що у зловмисника в закордонному паспорті є відмітки про часті виїзди до Росії та робота там.

У телефон чоловіка прикордонники знайшли телеграм-канали з російською пропагандою.

Священнослужителя УПЦ московського патріархату передали правоохоронцям.