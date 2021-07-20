Закликаю медиків ефективно використовувати вакцину Moderna і набирати 15 доз з флакона, - Ляшко

Про це повідомляє "Укрінформ".



"Окремо хочу звернутися до медиків, які відсьогодні починають щеплювати вакциною Moderna. Вона постачається у флаконах, які відповідно до інструкції виробника розраховані на 13-15 доз. Під час розподілу і передачі даної вакцини Україні від глобальної ініціативи COVAX нам було прораховано і передано кількість доз із розрахунку на 14 доз в кожному флаконі, при цьому на самій упаковці написано, що у флаконі 15 доз", - сказав Ляшко.



Він додав, що Україна забезпечила якісні шприци, які дозволяють набирати з флакона 15 доз.



"Тому закликаю медпрацівників ефективно використовувати цю вакцину і старатися набирати 15 доз з флакона”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що 81 015 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 19 липня 2021 року.