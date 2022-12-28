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"Закон не зобов’язує змінювати назву": в УПЦ МП відреагували на рішення Конституційного суду 

28 грудня, 2022 середа
06:13
Суспільство Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій

Голова Юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату прокоментував рішення Конституційного суду, за яким церква повинна відображати у своїй назві приналежність до Росії. Вважає, що рішення не зобов’язує УПЦ МП міняти свою назву

Цитує юриста пресслужба УПЦ МП.

"Конституційний суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що рішення Конституційного суду не зобов’язує Українську Православну Церкву (Московського патріархату, - ред.) змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України", - зауважив голова Юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

За його словами, у самому законі відсутня будь-яка згадка про УПЦ МП. 

"Статутні документи свідчать, що УПЦ (МП) зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ (МП), її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві, - підкреслив юрист. - Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ (МП) збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні".

Протоієрей наголосив: попри рішення Конституційного суду, немає жодних законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви (Московського патріархату).

  • 26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви.
  • Вже 27 грудня КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії.

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Конституція
скандал
УПЦ МП
Конституція України
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