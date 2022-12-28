Цитує юриста пресслужба УПЦ МП.

"Конституційний суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що рішення Конституційного суду не зобов’язує Українську Православну Церкву (Московського патріархату, - ред.) змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України", - зауважив голова Юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

За його словами, у самому законі відсутня будь-яка згадка про УПЦ МП.

"Статутні документи свідчать, що УПЦ (МП) зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ (МП), її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві, - підкреслив юрист. - Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ (МП) збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні".

Протоієрей наголосив: попри рішення Конституційного суду, немає жодних законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви (Московського патріархату).

26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви.

Вже 27 грудня КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії.

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