Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Закон про медіа на 80% дійсно гарний, нам вдалося внести багато змін та захистити українську мову, українську культуру. Але у законі є негативні норми. Узаконюється існування каналу "Рада", як державного телебачення. В Європі державного телебачення не існує. Там є комерційне й суспільне мовлення. Якщо телебачення належить державі, то держава за свої гроші буде займатися пропагандою. А людям не можна нав’язувати пропаганду всередині країни, що думати, і як говорити", - пояснив Княжицький.

За словами нардепа, пропаганда можлива лише за межами країни, коли йде мова про іномовлення.

"Закон про медіа повертає нас у радянські часи, коли у нас було державне телебачення "УТ-1", або "Центральне телебачення", яке транслювало з Москви. Ми пропонували чіткі критерії щодо закону, але, на жаль, до нас не дослухалися. Важливо не лише прийняти закон, важлива його імплементація. Наприклад, канал "Еспресо" вимкнули абсолютно незаконно, без жодних причин. Так само й інші телеканали - "Прямий", "5 канал". Очевидно, що можна прийняти гарні закони, а потім нахабно їх порушувати і не карати порушників, а думати, що ми так вступимо у ЄС. Ні, це буде неможливо, це потрібно змінювати", - підкреслив Княжицький.

Перед голосуванням "Європейська Солідарність" виступила з заявою, в якій наголосила, що представники влади пробують спотворити закон про медіа, проштовхуючи туди неприйнятні з точки зору ЄС правила. А це ставить під загрозу інтеграцію України з ЄС.

Влада готова провалити українську євроінтеграцію заради власної політичної пропаганди

Верховна Рада України 13 грудня ухвалила в цілому закон про медіа (№2693-Д)

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb