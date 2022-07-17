Закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою проти негативних процесів у великому бізнесі, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Закон про олігархів використовують задля боротьби з інакомисленням
Про це заявила народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе у ефірі Еспресо.
"На мою думку, закон про так звану деолігархізацію - це є абсолютно політичний інструмент, який влада вирішила вжити для боротьби з інакомисленням. Він нічого не має для боротьби з реальними негативними процесами олігархії", - сказала вона.
На її думку, для цього потрібно вживати інші інструменти - Антимонопольного комітету, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, незалежності НАБУ.
"Вони на даний момент не є реально працюючими і ми бачимо політичне використання закону. Я чекаю зауважень Венеційської комісії до закону, з тим, щоб держава відповідно до тих умов, які були виставлені ЄС для відкриття перемовин про членство. Я чекаю рекомендацій, як у законний спосіб, реалізовувати всі інструменти цього закону", - зазначила нардепка.
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