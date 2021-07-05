Закони про податкову амністію передані на підпис Зеленському

Про це свідчать дані на сайті Верховно Ради.



Зазначимо, закон №5153 передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства. В одноразовій добровільній декларації можуть бути відображені такі активи, як валютні цінності крім коштів у готівковій формі, цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, що знаходяться як в Україні, так і за кордоном.

Збір з одноразового добровільного декларування визначатиметься за такими ставками: 5% за валютними цінностями, розміщеними на рахунках у банках в Україні, а також іншими активами, зареєстрованими в Україні; 9% за валютними цінностями, розміщеними на рахунках у фінустановах за кордоном, а також іншими активами, що знаходяться за кордоном; 2,5% за номінальною вартістю державних облігацій України з терміном обігу понад 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року до 20 Червня 2022 року одноразової добровільної декларації.



Закон №5154 передбачає, що збір з одноразового добровільного декларування відноситиметься до доходів загального фонду державного бюджету України.



Закон №5155 унормовує питання у сфері валютного регулювання, необхідні для забезпечення проведення в Україні одноразового добровільного декларування фізособами активів.



Документ передбачає звільнити фізосіб, які добровільно подали декларацію, від штрафних санкцій за порушення валютного законодавства або нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулюваня і контролю.



Останній закон №5156 передбачає встановити, що подання одноразової добровільної декларації та сплата узгодженої суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та зборів.