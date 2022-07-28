Законодавці США закликали Facebook, Twitter і Telegram посилити боротьбу з російською дезінформацією

Про це пише Reuters.

Сенатори Боб Менендес, Тім Кейн та Білл Кессіді попросили компанії краще модерувати російські медіа, зокрема RT Espanol та Sputnik Mundo. Вони надіслали відповідні листи генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу та Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.

"Ми знаємо, що дезінформаційні кампанії іспаномовних російських державних ЗМІ, націлені на аудиторію Латинської Америки та країн Карибського басейну, отримують увагу іспаномовних спільнот у Сполучених Штатах, завдаючи прямої шкоди нашим національним інтересам", - йдеться у трьох листах.

Видання повідомляє, що представники Facebook і Twitter не відразу відповіли на запит про коментарі, поки зв'язатися з Telegram не вдалося.

Додають, що група з 21 законодавця США надіслала подібний лист до Facebook у квітні.

14 липня у роботі Twitter відбувся один із найтриваліших збоїв у роботі сайту за останні роки. Соціальна мережа була недоступною для користувачів впродовж 45 хвилин.

22 липня у соціальній мережі Facebook зʼявилася нова функція Feeds. Вона показує користувачам дописи від друзів, груп і сторінок, за якими вони стежать, у хронологічному порядку.

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