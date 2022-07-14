У Twitter стався найтриваліший глобальний збій за останні роки

Про це пише The Guardian.

За даними сервісу Downdetector, проблеми з доступом у Twitter почалися близько 14:50 за Києвом. Сайт вийшов з ладу в усьому світі, повідомлялося про збої у Великій Британії, США та Європі.

The Guardian пише, що у Twitter не було багатогодинних збоїв з 2016 року, тоді він був недоступний впродовж двох з половиною годин. Відтоді важливість сайту для світової політики та культури зросла.

Twitter відмовився коментувати збій, але вказав Guardian на твіт, у якому йдеться: "Деякі з вас мають проблеми з доступом до Twitter, і ми працюємо над тим, щоб відновити його роботу для всіх. Дякуємо, що залишилися з нами".

25 квітня повідомляли про угоду з купівлі Ілоном Маском соціальної мережі Twitter.

19 травня у Twitter заявили, що боротимуться з дезінформацією щодо війни в Україні.

17 червня президент Франції Емманюель Макрон написав українською, що Київ може розраховувати на підтримку Європи.

3 липня Twitter та YouTube британської армії зламали хакери.

9 липня мільярдер Ілон Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter.

13 липня компанія Twitter подала у суд на Ілона Маска, який відмовився від угоди про купівлю компанії в розмірі $44 млрд.

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