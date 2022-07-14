У Twitter стався найтриваліший глобальний збій за останні роки
У роботі Twitter відбувся один із найтриваліших збоїв у роботі сайту за останні роки. Соціальна мережа була недоступною для користувачів впродовж 45 хвилин
Про це пише The Guardian.
За даними сервісу Downdetector, проблеми з доступом у Twitter почалися близько 14:50 за Києвом. Сайт вийшов з ладу в усьому світі, повідомлялося про збої у Великій Британії, США та Європі.
The Guardian пише, що у Twitter не було багатогодинних збоїв з 2016 року, тоді він був недоступний впродовж двох з половиною годин. Відтоді важливість сайту для світової політики та культури зросла.
Twitter відмовився коментувати збій, але вказав Guardian на твіт, у якому йдеться: "Деякі з вас мають проблеми з доступом до Twitter, і ми працюємо над тим, щоб відновити його роботу для всіх. Дякуємо, що залишилися з нами".
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