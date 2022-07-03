Twitter та YouTube британської армії зламали хакери
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що облікові записи британської армії в Twitter і YouTube були зламані
Про це вони написали у twitter.
"Нам відомо про злам облікових записів армії в Twitter і YouTube, і зараз триває розслідування. Армія дуже серйозно ставиться до інформаційної безпеки і вирішує це питання. До завершення розслідування було б недоречно давати подальші коментарі", - йдеться у повідомленні.
Видання Reuters повідомляє, що станом на 18:00 за Гринвічем акаунт зробив кілька ретвітів рекламних дописів. А обліковий запис YouTube був перейменований на Ark Invest і показав кілька відео, пов’язаних з криптовалютою.
Зараз на акаунт у твіттері підписані 362 тис. людей, а на YouTube-каналі – 177 тис.
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