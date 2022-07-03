Twitter та YouTube британської армії зламали хакери

Про це вони написали у twitter.

"Нам відомо про злам облікових записів армії в Twitter і YouTube, і зараз триває розслідування. Армія дуже серйозно ставиться до інформаційної безпеки і вирішує це питання. До завершення розслідування було б недоречно давати подальші коментарі", - йдеться у повідомленні.

Видання Reuters повідомляє, що станом на 18:00 за Гринвічем акаунт зробив кілька ретвітів рекламних дописів. А обліковий запис YouTube був перейменований на Ark Invest і показав кілька відео, пов’язаних з криптовалютою.

Зараз на акаунт у твіттері підписані 362 тис. людей, а на YouTube-каналі – 177 тис.

27 червня ​хакерське угруповання, пов'язане з Росією, взяло на себе відповідальність за масову DDoS-атаку на сайти литовських держустанов і приватних компаній, щоб у такий спосіб шантажувати країну і спонукати її відмовитися від обмежень транзиту до Калінінградської області.

30 червня голова Держспецзв’язку наголосив, що в Україні триває перша масштабна війна у кіберпросторі. Нині нашу країну та США російські хакери атакують найбільше.

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