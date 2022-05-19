Twitter боротиметься з дезінформацією щодо війни в Україні

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що посилення боротьби проти дезінформації навколо російського вторгнення в Україну, яке Москва називає "спеціальною військовою операцією", є частиною нової політики, яка окреслює, як Twitter буде підходити до дезінформації під час криз.

Ілон Маск, який нещодавно придбав Twitter, заявив, що сайт має бути платформою свободи слова. Нові попередження сповіщатимуть користувачів про те, що твіт порушив правила, але все одно дозволять людям переглядати його та коментувати. Платформа не буде рекомендувати такі твіти, а ретвіти будуть вимкнені.

Пріоритетно сповіщатимуть про оманливі твіти з облікових записів, таких як перевірені користувачі або офіційні державні профілі. Також пріоритетним буде вміст, який може завдати шкоди людям на місцях.

25 квітня ЗМІ повідомили, що Ілон Маск купує Twitter за $46 мільярдів.

4 травня мільярдер Ілон Маск проанонсував, що соцмережа Twitter може частково стати платною.

Маск пообіцяв після того, як Twitter повністю перейде й його власність, скасувати заборону на публікації для Дональда Трампа

15 травня юристи компанії Twitter звинуватили мільярдера Ілона Маска у порушенні угоди про купівлю соціальної мережі.

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