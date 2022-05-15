Ілона Маска звинуватили у порушенні умов угоди про купівлю Twitter

Про це Маск повідомив у twitter.

За словами американського мільярдера, його звинуватили у розголошенні конфіденційної інформації після того, які він заявив про плани перевірити частку фейкових акаунтів у соцмережі.

"Щойно зателефонували з юридичної служби Twitter, щоб поскаржитися на те, що я порушив їхню угоду про нерозголошення, та повідомили, що розмір вибірки для перевірки на ботів складає 100! Це насправді сталося", - написав Маск.

25 квітня було оголошено, що Ілон Маск купує Twitter за $44 млрд.

14 травня Ілон Маск вирішив призупинити угоду з купівлі соціальної мережі через перевірку кількості фейкових акаунтів.

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