Ілона Маска звинуватили у порушенні умов угоди про купівлю Twitter
Юристи компанії Twitter звинуватили мільярдера Ілона Маска у порушенні угоди про купівлю соціальної мережі
Про це Маск повідомив у twitter.
За словами американського мільярдера, його звинуватили у розголошенні конфіденційної інформації після того, які він заявив про плани перевірити частку фейкових акаунтів у соцмережі.
"Щойно зателефонували з юридичної служби Twitter, щоб поскаржитися на те, що я порушив їхню угоду про нерозголошення, та повідомили, що розмір вибірки для перевірки на ботів складає 100! Це насправді сталося", - написав Маск.
- 25 квітня було оголошено, що Ілон Маск купує Twitter за $44 млрд.
- 14 травня Ілон Маск вирішив призупинити угоду з купівлі соціальної мережі через перевірку кількості фейкових акаунтів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе