Макрон у Twitter перейшов на українську

Про це президент Франції написав після візиту до Києва.

Кілька твітів Макрона написані українською мовою.

"Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною", - написав президент Франції. Відтак, очевидно, після відвідин Ірпеня, Макрон написав: "Увесь світ був свідком військових злочинів, скоєних на території України. Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази".

Ще пізніше французький очільник висловив думки щодо глобальної продовольчої кризи, яка може стати наслідком морської блокади Росією українських портів.

"Глобальна продовольча криза, яку ми переживаємо, є прямим наслідком війни, що веде Росія. Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб Організація Об’єднаних Націй організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів", - написав Емманюєль Макрон.

Увечері 16 червня президент України поділився результатами зустрічі із президентом Франції, канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Італії та президентом Румунії.