Макрон у Twitter перейшов на українську
Президент Франції Емманюель Макрон заявив українською, що Київ може розраховувати на підтримку Європи
Про це президент Франції написав після візиту до Києва.
Кілька твітів Макрона написані українською мовою.
"Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною", - написав президент Франції. Відтак, очевидно, після відвідин Ірпеня, Макрон написав: "Увесь світ був свідком військових злочинів, скоєних на території України. Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази".
Ще пізніше французький очільник висловив думки щодо глобальної продовольчої кризи, яка може стати наслідком морської блокади Росією українських портів.
"Глобальна продовольча криза, яку ми переживаємо, є прямим наслідком війни, що веде Росія. Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб Організація Об’єднаних Націй організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів", - написав Емманюєль Макрон.
- Увечері 16 червня президент України поділився результатами зустрічі із президентом Франції, канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Італії та президентом Румунії.
- 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.
- Емманюель Макрон разом з Олафом Шольцом, Маріо Драґі та Клаусом Йоганнісом відвідали Ірпінь у рамках візиту до України.
- Близько 15:00 ми повідомляли, що у Києві почалася зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.
- Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пообіцяв "відбудувати все" після того, як відвідав зруйноване окупантами місто Ірпінь.
- Лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС.
- Макрон пообіцяв, що від України не вимагатимуть поступок, Шольц зажадав, щоб Росія відвела війська і погодилася на перемовини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.29
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе