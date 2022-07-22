Facebook запускає вкладку Feeds: користувачі зможуть бачити стрічку новин у хронологічному порядку
У соціальній мережі Facebook зʼявилася нова функція Feeds. Вона показує користувачам дописи від друзів, груп і сторінок, за якими вони стежать, у хронологічному порядку
Про це повідомив засновник Meta Марк Цукерберг.
"Одна з найбільш запитуваних функцій для Facebook - переконатися, що люди не пропускають пости друзів. Тож сьогодні ми запускаємо вкладку Feeds, де ви можете бачити пости ваших друзів, груп, сторінок та інших окремо в хронологічному порядку", - написав він.
За його словами, застосунок відкриватиметься на вкладці Home, де алгоритми рекомендуватимуть вибраний контент, але буде також можливість перемкнутись на вкладку Feeds та обрати хронологічну стрічку дописів, зокрема можна окремо переглянути пости друзів, груп чи сторінок, а також створити вибрану стрічку.
Нові вкладки почали з'являтися в Facebook з 21 липня і стануть доступні у всьому світі впродовж наступного тижня.
- 7 липня видання POLITICO повідомило, що уже цього літа в країнах ЄС можуть припинити роботу Facebook та Instagram.
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