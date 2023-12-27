Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький
Ексклюзив

Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький

27 грудня, 2023 середа
21:43
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що законопроєкт про мобілізацію має бути ефективним і дотримуватись Конституції України

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогодні багато політиків далі мислять політичними категоріями, думаючи про вибори та свій рейтинг. Це дуже шкідливо. До речі, я не погоджуюсь із президентом в тому, що питання мобілізації має публічно обговорюватись. Навпаки, президент мав би зібрати військовий кабінет, або ж запросити представників Кабінету Міністрів та Генштабу й напрацювати проєкт закону, який би всіх влаштовував. Лише тоді президент чи премʼєр-міністр мав би представити такий законопроєкт. Продуманий, логічний і обговорений", - пояснив Княжицький.

Нардеп вважає, що законопроєкт про мобілізацію є неконституційним

"Кожна відповідальна людина розуміє, що мобілізація потрібна. Втім варто розуміти, що людей, які виїхали за кордон, не потрібно зараз лякати й змушувати позбавлятись українського громадянства. Таким чином вони ніколи не повернуться до України, а ми зацікавлені їх повернути. Можливо, в першу чергу важливо побороти корупцію на кордонах й карати людей, які виїздили за кордон незаконним шляхом. Все одно цей законопроєкт так, як він написаний є неконституційним і не буде ефективним. Разом з тим є люди, які говорять, що давайте не будемо про це говорити й забудемо про це. Тобто, виходить, що одні беруть на себе відповідальність і думають, як захисти країну, а інші бачать лише погане в цьому законопроєкті", - додав він.

  • Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
  • 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
Відео
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
мобілізація
окупанти
уряд Шмигаля
Читайте також:
Маріуполь окупанти
27 грудня, 2023 середа
Австрійська поліція пояснила, чому співробітник патрулював у шоломі з літерою "Z"
ЗСУ
25 грудня, 2023 понедiлок
"Маємо готуватися до гіршого варіанту": у Раді пояснили, для чого Україні ще 500 тис. мобілізованих
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Через удар по "Новочеркаську" у Феодосії 23 моряки отримали поранення, один загинув, - росЗМІ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 грудня
22:55
На фото: Шакіра
В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі
22:45
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі
22:17
Дмитро Лубінець, омбудсман
Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції
22:04
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Не думаю, що це можливо", - глава МЗС Бразилії про арешт Путіна в разі його візиту до країни
21:59
Ексклюзив
Денис Шмигаль
Люди далекі від мобілізації 2014 й 2022 років писати відповідний закон не можуть, - генерал-майор Кривонос
21:29
Вадим Новинський
"Харківобленерго" заявляє про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського
21:28
Україна збільшила виробництво артснарядів та створила власну систему ППО: підсумки року від міністра Камишіна
20:58
OPINION
Маріанна Єлейко
Взаємодія – одна із сильних сторін українського суспільства
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інформаційна політика щодо мобілізації може призвести до непередбачуваних наслідків. Колонка Сергія Згурця
20:43
US Department of Defense
Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні
20:38
Засідання Сейму Республіки Польща
У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
20:05
ЗСУ
Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:04
жіночий бронежилет
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемоги та зради 2023-го з території культури
19:44
книги
Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
19:42
Дональд Трамп
Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
19:00
Огляд
злочини окупантів
Катування, зґвалтування та викрадення: які злочини проти українців в окупації чинили росіяни у 2023 році та як притягнути кривдників до відповідальності
18:59
Дональд Туск
Туск запевнив, що польський уряд близький до розблокування кордону з Україною
18:50
Обкладинка фільму про блокаду кордогу
Проросійська операція на польському кордоні: вийшов документальний фільм про справжню причину і мету блокування
18:50
штучний інтелект
The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду
18:35
російський полонений
Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід
18:17
Ярослав Ракицький
"Гімн України співаю і буду співати": Ракицький заявив про бажання повернутись у збірну
18:05
OPINION
Борислав Береза
Проблеми з мобілізацією — це ідеальний шторм
18:00
Іван Вигівський
Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: "Ми максимально залучені до складу Сил оборони та дбаємо про внутрішній фронт"
17:57
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ замінить "Новочеркаськ" не раніше 2035-2036 років, - експерт Катков
17:53
Ілюстративне фото
У Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання. Як скористатися
17:48
Оновлено
гривня тисяча гривень
Україна може відкласти виплату пенсій, якщо США та ЄС не нададуть фіндопомогу, – Мінекономіки
17:41
Росія прагне провести неформальне засідання Ради безпеки ООН, на яке запросить пропагандистів, - ГУР
17:39
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Ексфутболісти збірної Англії накинулись на Зінченка: через українця "Арсенал" може втратити титул АПЛ
17:35
Ексклюзив
бойовий медик
"Працюють за трьох": капітан медслужби бригади Гвардії наступу "Буревій" закликав цивільних медиків долучитися до війни
17:27
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: Якщо не знайдемо гроші на бюджет, то доведеться друкувати, а це призведе до інфляції
17:23
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Зеленський заявив, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік
17:15
Сергій Аксьонов
За 9 років окупації Криму українські силовики розслідували 585 справ - прокуратура
17:06
На фото: Пʼєр Рішар та Жерар Депардьє у 1983 році
Пʼєра Рішара позбавили звання посла благодійної організації за підтримку звинуваченого у зґвалтуванні Депардьє
17:04
Вадим Гутцайт
З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 400 українських спортсменів
16:59
Вадим Гутцайт
Президент НОК Гутцайт поскаржився, що не має можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації
16:56
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
16:40
Дубінський, суд
Суд залишив Дубінського під вартою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV