Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогодні багато політиків далі мислять політичними категоріями, думаючи про вибори та свій рейтинг. Це дуже шкідливо. До речі, я не погоджуюсь із президентом в тому, що питання мобілізації має публічно обговорюватись. Навпаки, президент мав би зібрати військовий кабінет, або ж запросити представників Кабінету Міністрів та Генштабу й напрацювати проєкт закону, який би всіх влаштовував. Лише тоді президент чи премʼєр-міністр мав би представити такий законопроєкт. Продуманий, логічний і обговорений", - пояснив Княжицький.

Нардеп вважає, що законопроєкт про мобілізацію є неконституційним

"Кожна відповідальна людина розуміє, що мобілізація потрібна. Втім варто розуміти, що людей, які виїхали за кордон, не потрібно зараз лякати й змушувати позбавлятись українського громадянства. Таким чином вони ніколи не повернуться до України, а ми зацікавлені їх повернути. Можливо, в першу чергу важливо побороти корупцію на кордонах й карати людей, які виїздили за кордон незаконним шляхом. Все одно цей законопроєкт так, як він написаний є неконституційним і не буде ефективним. Разом з тим є люди, які говорять, що давайте не будемо про це говорити й забудемо про це. Тобто, виходить, що одні беруть на себе відповідальність і думають, як захисти країну, а інші бачать лише погане в цьому законопроєкті", - додав він.