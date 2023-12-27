Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що законопроєкт про мобілізацію має бути ефективним і дотримуватись Конституції України
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Сьогодні багато політиків далі мислять політичними категоріями, думаючи про вибори та свій рейтинг. Це дуже шкідливо. До речі, я не погоджуюсь із президентом в тому, що питання мобілізації має публічно обговорюватись. Навпаки, президент мав би зібрати військовий кабінет, або ж запросити представників Кабінету Міністрів та Генштабу й напрацювати проєкт закону, який би всіх влаштовував. Лише тоді президент чи премʼєр-міністр мав би представити такий законопроєкт. Продуманий, логічний і обговорений", - пояснив Княжицький.
Нардеп вважає, що законопроєкт про мобілізацію є неконституційним
"Кожна відповідальна людина розуміє, що мобілізація потрібна. Втім варто розуміти, що людей, які виїхали за кордон, не потрібно зараз лякати й змушувати позбавлятись українського громадянства. Таким чином вони ніколи не повернуться до України, а ми зацікавлені їх повернути. Можливо, в першу чергу важливо побороти корупцію на кордонах й карати людей, які виїздили за кордон незаконним шляхом. Все одно цей законопроєкт так, як він написаний є неконституційним і не буде ефективним. Разом з тим є люди, які говорять, що давайте не будемо про це говорити й забудемо про це. Тобто, виходить, що одні беруть на себе відповідальність і думають, як захисти країну, а інші бачать лише погане в цьому законопроєкті", - додав він.
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
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