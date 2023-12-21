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Законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року, - Веніславський

21 грудня, 2023 четвер
22:22
Війна з Росією мобілізація

Народний депутат України та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів про удосконалення законодавства щодо мобілізації та демобілізації

Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.

"На превеликий жаль, виграти війну з таким потужним, ресурсним противником, який при всіх санкційних тисках зберігає достатньо потужний потенціал без мобілізації - економічної та людської - навряд чи ми можемо. У Верховній Раді, в нашому комітеті, розглядається ціла низка законодавчих ініціатив пов'язаних з удосконаленням законодавства про мобілізацію. Чому його ще не винесли в зал? Тому що ще не дійшли, скажімо так, згоди по всіх тих принципових моментах, які забезпечать максимально ефективну діяльність Територіальних центрів комплектування та всіх інших складових органів державної влади, місцевого самоврядування, які до закону мають досягти цього процесу", - пояснив нардеп.

Веніславський наголосив, що в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки майже щодня тривають дискусії щодо удосконалення майбутнього закону про мобілізацію.

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"Я думаю, вже в наступному році в перших числа, коли ми будемо в Комітеті фіналізувати ці тексти, ми зможемо їх запропонувати широкому загалу. Я думаю, що вони дійсно зможуть покращити питання в тому числі й мобілізації, але президент тут чітко сказав, щоб ми якимось чином стимулювали різними механізмами в тому числі й заохоченнями, бонусами громадян до вступу у Збройні Сили. Ми повинні отримати чіткі сигнали, чому саме така кількість майбутніх військовозобов'язаних чи військовослужбовців необхідна для сектора безпеки й оборони. Тому що тут я не зовсім погоджуюсь з твердженням, що на фронті не вистачає бійців", - підкреслив він.

Крім того, окрім мобілізації мають встановити терміни відпочинку чинних військових.

"Люди, які воюють вже майже два роки повинні мати чітке розуміння, коли вони зможуть повернутися додому або у тривалу відпустку, або будуть демобілізовані. А для цього необхідно якраз заповнити тими новими людьми. Це ті проблеми, над якими працюють і головнокомандувач Збройних Сил, і наш Комітет, і Офіс президента", - додав Веніславський.

  • 19 грудня Президент Володимир Зеленський, на пресконференції за підсумками 2023 року, поділився інформацією, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
  • Командир Батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення НГУ полковник Сергій Сідорін наголосив, що має бути спеціальний алгоритм мобілізації, який передбачатиме не лише відправлення на фронт, а й ретельну підготовку, щоб мінімізувати втрати та підвищити ефективність бойових дій.  
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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