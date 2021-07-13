Законопроєкт щодо повноважень Антимонопольного комітету направлений проти малих та середніх підприємців, - Загребельська

Таку думку вона висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Дуже прикро, що пан Арахамія будучи автором законопроєкту щодо повноважень Антимонопольного комітету, його не читав. Оскільки там чітко передбачено право проводити АМКУ обшуки в приватних приміщеннях, тобто в квартирах та домівках. Але найстрашніше це те, що обшуки можуть проводитися навіть в будь-який час доби. Також, на відміну від обшуків, які проводять правоохоронні органи, для АМКУ жодних правил проведення обшуків не виписано. Тобто, вони можуть проводити їх як завгодно, за будь-якою процедурою та без фіксації", - пояснила Загребельська



На думку Загребельської, "слуги" просувають даний законопроєкт, оскільки він направлений проти малих та середніх підприємців.



"Я думаю, що всі розуміють для чого “слуги” просувають даний законопроєкт. АМКУ не піде з обшуками до Ахметова, чи то до Коломойського. Навпаки, АМКУ використовуватиме свої повноваження проти і для обшуків малих та середніх підприємців", - додала Загребельська



Загребельська зауважила, що діяльність Антимонопольного Комітету України не сконцентрована на великих монополіях та олігархічних бізнесах. За словами Загребельської, здебільшого АМКУ накладає штрафи на ФОПів та малі підприємства і використовує цей інструмент для тиску на бізнес. З іншого боку, на думку Загребельської, АМКУ таким чином намагається створити видимість про реформи та плідну роботу.



"Як би Антимонопольний Комітет України не намагався демонструвати уявну роботу, весь сенс їхньої роботи зводиться до того, що посадові особи АМКУ будуть отримувати до півмільйона заробітної плати, що майже в 10 разів більше ніж сьогодні. Також і депутати, які проголосують за цей законопроєкт отримають багато "плюшок", - додала Загребельська.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Дмитра Разумкова скликати позачергове пленарне засідання 13 липня, на якому розглядатимуть правки у законодавстві щодо Антимонопольного комітету.