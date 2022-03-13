Закрити небо чи надати літаки і ППО: Київ звернувся до міст-побратимів, - Кличко

Про це написав міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.



"Київ звернувся до міст-побратимів української столиці порушити на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною. Або надання Україні військових літаків та систем ППО для оборони нашої держави", - зазначив він.



У Києва 59 міст-побратимів.



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