"Закрити небо": у Раді зареєстрували постанову щодо звернення до країн Будапештського меморандуму, - нардеп Осадчук

Про це він заявив у програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я хочу доповісти глядчам, що сьогодні був зареєстрований проєкт постанови "Голосом" і "ЄС" у Раді про те, що ми звертаємось до країн Будапештського меморандуму з наполегливим проханням виконати свої зобов'язання і, як мінімум, закрити небо (над Україною, - ред.) у випадку можливої агресії", - сказав Осадчук.



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Він сказав, що союзники по Меморандуму зобов'язані діяти і чітко показати свої зобов'язання.



"Якраз зараз настав напевно той час, коли вони мають сказати, що готові закрити небо. Як мінімум

Верховна Рада зробила крок в цьому напрямку", - підсумував нардеп.



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