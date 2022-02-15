"Закрити небо": у Раді зареєстрували постанову щодо звернення до країн Будапештського меморандуму, - нардеп Осадчук
Нардеп Андрій Осадчук заявив, що у Верховній Раді зареєстрували постанову щодо звернення до країн Будапештського меморандуму на тлі можливої нової агресії РФ
Про це він заявив у програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Я хочу доповісти глядчам, що сьогодні був зареєстрований проєкт постанови "Голосом" і "ЄС" у Раді про те, що ми звертаємось до країн Будапештського меморандуму з наполегливим проханням виконати свої зобов'язання і, як мінімум, закрити небо (над Україною, - ред.) у випадку можливої агресії", - сказав Осадчук.
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Він сказав, що союзники по Меморандуму зобов'язані діяти і чітко показати свої зобов'язання.
"Якраз зараз настав напевно той час, коли вони мають сказати, що готові закрити небо. Як мінімум
Верховна Рада зробила крок в цьому напрямку", - підсумував нардеп.
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