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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Закриття телеканалів Ахметова підтверджує управління владою медіапростором в Україні, - журналіст Мустафін
Ексклюзив

Закриття телеканалів Ахметова підтверджує управління владою медіапростором в Україні, - журналіст Мустафін

13 липня, 2022 середа
16:27
війна з Росією Рінат Ахметов

Журналіст Олексій Мустафін переконаний, що вихід медіагрупи Ахметова з інформаційного простору України свідчить про перемогу влади у контролі над медіапростором держави

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я впевнений, що в ситуації з виходом медіагрупи Ахметова, йдеться про фіксацію того становища, в якому інформаційний простір України знаходиться кілька місяців. Влада взяла під контроль найвпливовіші канали України. Тобто війна за медіапростір України закінчилась перемогою влади", - пояснив Мустафін.

Журналіст наголосив, що боротьба за інформаційний простір в Україні тривала і до вторгнення Росії.

"Війну за інформаційний простір України виграла влада. Ця війна тривала ще до вторгнення РФ в Україну. І Ахметов визнав цю поразку. Можливо він перший, хто це зробив, однак він визнав перемогу влади", - додав він.

  • Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено. Ахметов зазначив, що таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів. 

  • Холдинг Ріната Ахметова System Capital Management розпочав процедуру анулювання усіх державних ліцензій на мовлення і провайдера програмної послуги, які мала його Медіа Група Україна.


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Рінат Ахметов
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