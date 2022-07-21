Про це він написав на сторінці у фейсбук.

"Суспільство байдужих. Пропаганда в Україні і Росії. Сучасні популістичні авторитаризми будуються на насадженні байдужості. Байдужість виховується поширенням двох гасел і наративів: "нє всьо так однозначно" і "какая разніца", - зазначив він.

За його словами, російська технологія у такий спосіб компрометує будь-яку опозицію до Путіна і виховує толерантність до війни з Україною. Росіяни закрили опозиційні медіа, монополізували телебачення і намагаються розмивати цінності через ботів та анонімні джерела у соцмережах.

"Вася Пупкін у фейсбуці і мережі телеграмканалів, які невідомо хто веде і фінансує , усі ці "Рога і копита" створюються за корупційні кошти і координуються владою. Українська влада пішла тим же шляхом – поки у лайтваріанті. Закриття наземного ефіру для незалежних телеканалів і фінансування ботів та анонімних джерел у вигляді достовірної інформації - спосіб зберегти владу від суспільної критики", - зауважив Княжицький.

Він вважає, що у росіян немає іншого виходу, адже вони ведуть загарбницьку агресивну війну, маючи зброю і ресурси, і саме тому їм, щоб зберегтися від гніву суспільства за жертви, потрібно його перетворювати на байдужих.

"Для українців копіювання путінської інформаційної політики - катастрофічне послаблення. Ми переможемо лише за умови небайдужості кожного громадянина і підтримки Заходу. Тому наші наративи навпаки потрібно будувати на заохоченні небайдужості, єдності і довіри. І демократії. Без демократичних принципів у політичному і суспільному житті - ЄС, НАТО, міжнародна і фінансова підтримка нам не світять. Ми просто не виконаємо умов вступу до ЄС. Тому наші наративи мають бути протилежними російським: чесність, щирість, відкритість, здорова конкуренція, дискусія і спільна боротьба з російським агресором", - наголосив Княжицький.

Нардеп каже, що медіа мають бути багатоманітними, відкритими, але з жорсткою відповідальністю за роботу на ворога.

"Фінансування медій має бути прозорим, а анонімність у медіа і соцмережах заборонена. Разом з тим політична цензура має жерстко каратися, а військова навпаки забороняти будь-які витоки, які можуть зашкодити нашій перемозі на фронті. У нас все має бути однозначно у цінностях, і нам не байдуже, якою буде країна", - додав він.

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