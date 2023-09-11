"Залишаються ще 5-6 людей": голова Авдіївської МВА розповів про ситуацію у частково звільненому Опитному

Про це він розповів в ефірі Радіо.Свобода.

Барабаш зазначив, що наразі зв’язку з місцевими в самому селищі наразі немає.

"Є в нас інформація, що там ще є цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще п’ять-шість людей ще, залишатися там. Селище розбито вщент. Воно було розбите ще з 2014 року. Ми намагалися його відновити" – розповів голова Авдіївської МВА.

Він також додав, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Опитному залишалися 44 людини.

Коментуючи ситуацію в районі Опитного на цей час, Барабаш зазначив, що "російські військові, які відійшли з певних позицій, намагаються їх повернути під свій контроль, проте зараз це безрезультатно".

Також очільник Авдіївської МВА уточнив, що крайні вулиці Опитного і злітну смугу Донецького аеропорту розділяє трохи більше одного км.

Звільнення частини Опитного: що відомо

10 вересня голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного, що біля Донецька, наразі тривають бої у самому населеному пункті.

За його словами, українські військові вели два дні тому потужні активності на півночі від міста, і в цей час, поки росіяни були сконцентровані там, ЗСУ провели блискавичну операцію та зайняли частину Опитного, змогли там закріпитись.

Згодом 11 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення частини селища Опитного.

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", - сказала Маляр.

За словами заступниці міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Так, українські захисники зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.