Залишили ворога ні з чим: 72-а окрема механізована бригада про стабілізацію ситуації під Вугледаром
Начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка зазначив, що Сили оборони під Вугледаром знищили 90% техніки ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наразі ситуація стабілізувалась, але тиждень тому ворог намагався формувати наші позиції. Противнику не вдалося цього зробити. Ми знищили близько 90 % техніки ворога, якою він намагався штурмувати Вугледар, і залишили окупантів ні з чим. Загарбники постійно обстрілюють Вугледар і прифронтові села з артилерії та авіації", - зауважив Приліпка.
За словами військовослужбовця, Вугледар - це панівна висота, яка є дуже важливою для ворога.
"Якщо противник візьме цю висоту, то йому буде легше просуватися далі, а нам буде важче. Тому що далі йде низина, а в низині тримати оборону вкрай важко й нелогічно. Також Вугледар перебуває недалеко від Волновахи, де є транспортний вузол, це й турбує ворога. Тому що, за даних обставин, це може стати кісткою в горлі окупантів. Вугледар - це фортеця, яку потрібно тримати, що власне ми й робимо", - підкреслив Приліпка.
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