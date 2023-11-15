Залишили ворога ні з чим: 72-а окрема механізована бригада про стабілізацію ситуації під Вугледаром

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі ситуація стабілізувалась, але тиждень тому ворог намагався формувати наші позиції. Противнику не вдалося цього зробити. Ми знищили близько 90 % техніки ворога, якою він намагався штурмувати Вугледар, і залишили окупантів ні з чим. Загарбники постійно обстрілюють Вугледар і прифронтові села з артилерії та авіації", - зауважив Приліпка.

За словами військовослужбовця, Вугледар - це панівна висота, яка є дуже важливою для ворога.

"Якщо противник візьме цю висоту, то йому буде легше просуватися далі, а нам буде важче. Тому що далі йде низина, а в низині тримати оборону вкрай важко й нелогічно. Також Вугледар перебуває недалеко від Волновахи, де є транспортний вузол, це й турбує ворога. Тому що, за даних обставин, це може стати кісткою в горлі окупантів. Вугледар - це фортеця, яку потрібно тримати, що власне ми й робимо", - підкреслив Приліпка.