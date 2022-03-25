Залізничне сполучення з Білоруссю припинено, - голова Рівненської ОВА

Про повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Facebook.



"Це означає, що Росія більше не зможе постачати військову техніку та провізію окупантам через білоруську залізницю", - написав він.



Коваль назвав цю новину важливою та подякував залізничникам.



"Крок за кроком наближаємо перемогу України", - зазначив голова ОВА.

19 березня голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що між Білоруссю та Україною вже немає залізничного сполучення.