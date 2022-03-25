Залізничне сполучення з Білоруссю припинено, - голова Рівненської ОВА
Залізничне сполучення між Україною та Білоруссю припинено
Про повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Facebook.
"Це означає, що Росія більше не зможе постачати військову техніку та провізію окупантам через білоруську залізницю", - написав він.
Коваль назвав цю новину важливою та подякував залізничникам.
"Крок за кроком наближаємо перемогу України", - зазначив голова ОВА.
- 19 березня голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що між Білоруссю та Україною вже немає залізничного сполучення.
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