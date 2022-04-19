Залужний обговорив складну обстановку на Сході та Півдні України з головою об’єднаного комітету начальників штабів США

Про це Залужний повідомив у Facebook.

"Поділився інформацією про складну обстановку на Сході та Півдні України, де тривають важкі бої. Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги, та подякував за вже надану. Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним з партнерами, щоб світове зло було покаране", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Відзначимо, що у Запорізькій області, зокрема в напрямку Пологів, почався наступ російських військ, але лінія фронту поки незмінна. Також ворог пробував просунутись в районі Ізюму та Олександрівки, але успіху не мав.

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