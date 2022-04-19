Росіяни почали наступ у районі Пологів на Запоріжжі в рамках битви за Донбас, але лінія зіткнення не змінилася, - ОВА

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону, передає УП.

"В останні дні в східних районах Запорізької області інтенсифікувалися бої. Бої стали більш жорсткими, обстріли стали більш інтенсивними, бойові зіткнення - більш активними. Дійсно, іде загострення, яке пов’язане із наступом на Донецькому напрямку", - сказав він.



Він додав, що наступ росіян фіксують поблизу Пологів на Запоріжжі.

Проте, Старух зауважив, що лінія зіткнення, яка встановилася у середині березня, не змінилася.

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