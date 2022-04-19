Битва за Донбас: у Рубіжному та Попасній - позиційні бої, ворог не може нічого зробити, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на брифінгу, передає Укрінформ.

"Вони (росіяни, - ред.) вже пішли з усіх сторін, пішли більш масовані обстріли, вже в рази більше авіація відпрацьовує по наших містах, по всій лінії оборони. І дійсно, можна констатувати, що той наступ, про який ми говорили і якого вже давно чекали, розпочався. У нас постійно йдуть бої позиційні в містах Рубіжне та Попасна, ворог нічого зробити не може", - сказав очільник області.

За його словами, що росіяни втрачають живу силу і військову техніку.

"Збивають наші хлопці та безпілотники. І на межі Луганської та Харківської областей збивають літаки. Тримають оборону", - зазначив Гайдай.

На брифінгу 18 квітня речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що російська армія завершила перегрупування військ для атаки на Сході України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що у східній операційній зоні бойових дій фіксують ознаки початку наступальної операції військ РФ.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська армія розпочала спробу наступу на Сході України

Президент Володимир Зеленський сказав, що російські війська почали наступ на Донбасі.