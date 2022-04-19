Битва за Донбас: у Рубіжному та Попасній - позиційні бої, ворог не може нічого зробити, - Гайдай
У містах Рубіжне та Попасна Луганської області точаться позиційні бої
Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на брифінгу, передає Укрінформ.
"Вони (росіяни, - ред.) вже пішли з усіх сторін, пішли більш масовані обстріли, вже в рази більше авіація відпрацьовує по наших містах, по всій лінії оборони. І дійсно, можна констатувати, що той наступ, про який ми говорили і якого вже давно чекали, розпочався. У нас постійно йдуть бої позиційні в містах Рубіжне та Попасна, ворог нічого зробити не може", - сказав очільник області.
За його словами, що росіяни втрачають живу силу і військову техніку.
"Збивають наші хлопці та безпілотники. І на межі Луганської та Харківської областей збивають літаки. Тримають оборону", - зазначив Гайдай.
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