Звернення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного опубліковано в офіційному телеграм-каналі.

"Основа нашої стійкості - люди.Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", - зазначив Валерій Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, українці стали міцнішими за бетон і сталь за 9 років війни, бо ми "памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі".

"Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!" - резюмував Валерій Залужний.