Залужний: Основа нашої стійкості - люди. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну: Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю
Звернення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного опубліковано в офіційному телеграм-каналі.
"Основа нашої стійкості - люди.Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", - зазначив Валерій Залужний.
За словами головнокомандувача ЗСУ, українці стали міцнішими за бетон і сталь за 9 років війни, бо ми "памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі".
"Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!" - резюмував Валерій Залужний.
- Президент Володимир Зеленський опублікував відео з нагоди річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: "Це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.89
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе