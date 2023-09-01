Залужний привітав українців з 1 вересня: знання та культура - це стовпи, на яких тримається фронт і будуватиметься майбутнє країни
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 1 вересня звернув увагу на основи, які закладає школа для майбутнього
Про це він написав у себе в telegram.
"Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій. Але головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі - будуть навчати. Бо знання та культура - це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", - йдеться у публікації.
Кожного року 1 вересня в Україні відзначають День знань. У цей день в усіх школах України лунають "перші дзвоники", святкова музика та державний гімн України. За даними Міносвіти, форми навчання в закладах освіти визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації. Форми навчання допускаються різні: дистанційна, змішана та очна.
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