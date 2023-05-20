Про це він повідомив у телеграм.

Він розповів, що детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту, де сили оборони продовжують вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій.

"Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба", - заявив генерал Залужний.

Також колеги обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Домовилися співпрацювати і надалі.