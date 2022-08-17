Залужний: ракетні системи вздовж кордону в Білорусі викликають занепокоєння, окупанти продовжують наступ по всій лінії фронту
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний поговорив телефоном із Начальником штабу оборони ЗС Канади, висловивши занепокоєння розташуванням ракетних систем уздовж державного кордону з боку Білорусі
Про це Залужний повідомив у Тelegram.
"Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка", - написав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що противник продовжує наступати по всій лінії фронту, здійснюючи близько 700-800 обстрілів українських позицій щодня, застосовуючи від 40 тис. до 60 тис. боєприпасів.
"Основні зусилля зосереджує на витісненні наших військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Мар'їнка", - зауважив Залужний.
Також Залужний повідомив канадському колезі, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України, найбільше - Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.
"Подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці наших військових. В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках. Усвідомлення того, що є такі друзі, які підставляють плече, допомагає наближати Перемогу", - підсумував Залужний.
- 9 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
- 13 серпня Залужний заявив, що п'ята частина армії РФ, залученої до війни з Україною, розгромлена.
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