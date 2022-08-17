Залужний: ракетні системи вздовж кордону в Білорусі викликають занепокоєння, окупанти продовжують наступ по всій лінії фронту

Про це Залужний повідомив у Тelegram.

"Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що противник продовжує наступати по всій лінії фронту, здійснюючи близько 700-800 обстрілів українських позицій щодня, застосовуючи від 40 тис. до 60 тис. боєприпасів.

"Основні зусилля зосереджує на витісненні наших військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Мар'їнка", - зауважив Залужний.

Також Залужний повідомив канадському колезі, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України, найбільше - Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

"Подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці наших військових. В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках. Усвідомлення того, що є такі друзі, які підставляють плече, допомагає наближати Перемогу", - підсумував Залужний.

9 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

13 серпня Залужний заявив, що п'ята частина армії РФ, залученої до війни з Україною, розгромлена.

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