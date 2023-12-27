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OPINION

Залужний відповів "слугам"

Віктор Бобиренко
27 грудня, 2023 середа
08:06
Погляд Віктор Бобиренко

Позавчора було внесено в Раду закон про нові правила мобілізації

З огляду на резонансність питання — Офіс президента дав темник "слугам":

- максимально шифруватися, в дебати не лізти й усі питання переадресовувати військовим і Залужному. "Нєвінаватая я. Це всьо військові творять (це якщо вам щось в законі не подобається). І — ми маладци, Зеленський найвеличніший геній (це якщо вам щось у законі до душі)".

Що тут скажу – Валерій Федорович сказав дуже конкретні речі:

1. Попросив вибачення за помилку. І це мені прямо було аж дуже-дуже. Тому що було це на тлі вічної й уже задовбавшої непогрішимості Випойняликого.

Залужний сказав, що він, як і багато хто, думав, що величезні втрати росіян остаточно демотивують воювати не лише армію, а й керівництво РФ. Помилився.

Вийшло, як завжди в історії: росіяни воюють за жуковським принципом: "Солдат нє жалєть — баби нових нарожают", – а російське суспільство виховане на пісні: "І толька нам нужна адна пабєда, адна на всєх, ми за ценой нє пастаім".

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З цим потрібно рахуватися. Для ворога мобілізаційний ресурс — не проблема. А їх майже вчетверо більше нас. Це треба враховувати.

2. Західним союзникам дуже чітко вказано, що нинішня війна — це війна сучасних технологій, які змінюються щоденно на полі бою. І перемога — це завчасне реагування на оперативно-тактичні виклики. І Захід наче усе розуміє і готовий співпрацювати.

3. Про демобілізацію строковиків: Генштаб за те, щоб їх відпустити, а там – згідно з законом. Ну і ми ж дорослі: хто хотів воювати — вже давно підписав контракт.

А решта пресконференції — це була нескінченна відповідь на, власне, одне питання: де закінчуються повноваження Міноборони й КМУ й де починаються повноваження ЗСУ і Залужного".

Тут анекдот в тему (вибачайте за чорний гумор).

Хлопчик із затримкою розвитку:

- Мамо, а де море?

- Ось, синку, море, перед тобою.

- Мамо, а де море?

- Ну, ось же ж, дитинко, ось ти вже нозями в нього зайшов — оце море.

- Мамо, а де море?

Мама сердито:

- Ну що тобі – повилазило? Ось пісочок, ось хвильки. Хвильки — це море. Що неясно?

- Мамо, а де море?

Мама не витримує і синка головою окунає в море:

- Та ось же ж воно, ось оце море. Ось, ось, ось...

Синок випірнув з моря:

- Мамо, що це було? А де море?

От десь так на брифінгу Залужного поводилися журналісти. Вони ставили питання про "адеморе":

- Як ви будете надсилати повістки у Дії?

Залужний:

- Дякую за питання, але це компетенція центральних органів влади. Вони нам поставляють рекрутів — ми навчаємо і воюємо.

- А як ви будете ловити ухилянтів за кордоном?

- Дякую, але це питання до МО та Уряду (от президента він ще не чіпав, жаль). Вони поставляють рекрутів, ми навчаємо і воюємо.

- А як ви будете то, а як ето, а як переето?

- Дякую, але це не наші компетенції. Ми навчаємо і воюємо. Ми не втручаємось у компетенції тилу.

Те саме Залужному довелося пояснювати й стосовно перемоги, наступу, оборони:

- Війна великою мірою залежить від дій ворога. Ми будемо реагувати. У нас є кілька альтернативних планів на всі можливі ситуації.

- Ми триматимемо наші території доти, доки в цьому є доцільність. Але пріоритет — життя воїнів. Тому ми відходимо з руїн. А потім відвоюємо це назад.

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Залужний загалом сподобався. Він, на відміну від Випойняликого, говорив конкретно. І конкретно показував, де чия компетенція. Щоб не валили з хворої голови на здорову.

Єдине, чого не вистачає Залужному, — це експресії та емоцій. Він військовий, і виглядав дуже спокійно — без істерик "слуг" і Випойняликого.

Воно, звичайно, піплу від спокою Головкома — спокійніше.

Але ж піпл звик до соплів і сліз. Піплу тяжело.

А мені емоції вже піднабридли. Мені зайшло.

Я б, правда, поставив ще одне питання, але про це пізніше.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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мобілізація
Війна з Росією
Слуга народу
Валерій Залужний
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