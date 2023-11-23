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Залужний вперше доповідав на Рамштайн: Обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована

23 листопада, 2023 четвер
00:56
Війна з Росією війна з Росією Валерій Залужний контрнаступ ЗСУ допомога Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні у рамках формату "Рамштайн"

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час", - написав Залужний.

Він також подякував партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно зміцнює позиції та можливості України.

"Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові", - підкреслив він.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. До групи входять представники понад 50 країн світу.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 16 засідань. Перша зустріч відбулася у квітні 2022 року на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за підсумками 16-го засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала допомоги на $500 млн.

Під час відкриття 17 засідання, 22 листопада, Умєров заявив, що впродовж 6 тижнів Росія втратила майже 36 тис. військових, а надана партнерами зброя – зокрема системи HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard - змінила ситуацію на фронті.

допомога Україні
Валерій Залужний
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