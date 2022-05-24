"Замінування" ємностей на хімзаводі у Лисичанську й повна відмова від гривні на Херсонщині: нові фейки від РФ
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які ворог продукував станом на ранок 24 травня
Про це передає Центр протидії дезінформації при РНБО.
Станом на ранок 24 травня окупанти поширювали таку дезінформацію, маніпуляції та фейки:
Фейк. У Міноборони РФ заявили: "в Лисичанську Луганської області в будівлі та ангарах заводу рідкісних газів підрозділи ЗСУ розмістили ствольну артилерію та РСЗВ, замінували ємності з хімічними речовинами, а у підземних спорудах насильно утримують працівників заводу та місцевих жителів".
Маніпуляція. Також російські ЗМІ з посиланням на колаборантів Херсонщини повідомили, що "Херсонська область повністю відмовиться від гривні вже до кінця року, а в даний час у Херсонській області перебувають в обігу рубль та українська гривня".
Дезінформація. У ЗМІ РФ з’явилась інформація, що "поляки продовжують негативно висловлювати своє ставлення до хамства та неробства українських біженців. Зокрема, на одному з русофобських мітингів вони грубо відправляли українських біженців додому, а чоловікам прямо радили згадати про армію".
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